Science Tour Maison de l’environnement, 10 mai 2022, Angers.

le mardi 10 mai à Maison de l’environnement

Venez explorer la biodiversité, réaliser des expériences, faire des observations dans le laboratoire et sur le terrain. Le camion-laboratoire du Science Tour fait escale dans l’Espace naturel sensible du Lac de Maine ! Venez explorer la biodiversité, réaliser des expériences, faire des observations dans le laboratoire et sur le terrain. Au programme : jeux, démonstrations, explorations et identifications pour petits scientifiques en herbe. Proposé en partenariat avec Les petits débrouillards, la Maison de l’environnement et le Département du Maine et Loire dans le cadre des RDV Nature en Anjou.

Gratuit

Maison de l’environnement de la ville d’Angers – Pays de la Loire Grandeur Nature

Maison de l’environnement Parc de loisir, Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers Angers Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T11:00:00 2022-05-10T12:30:00;2022-05-10T14:00:00 2022-05-10T15:30:00;2022-05-10T16:00:00 2022-05-10T17:30:00