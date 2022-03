Science Tour « en route pour la Biodiversité ! » Salle Jeanne De Laval Loire-Authion Catégories d’évènement: Loire-Authion

Le Science Tour « en route pour la Biodiversité ! » fait escale à Loire-Authion ——————————————————————————- ### # 4ème édition Le Camion-laboratoire du Science Tour, Lysette la Fourgonette, fait escale dans l’espace naturel sensible des Marais d’Andard et Brain-sur-l’Authion ! Le samedi 4 juin de 14h00 à 18h00 à l’Espace Jeanne De Laval, venez en famille à partir de 7 ans explorer la biodiversité, réaliser des expériences, enquêter sur le terrain et réaliser des observations dans le camion-laboratoire. Les Petits Débrouillards – Pays de la Loire Grandeur Nature Salle Jeanne De Laval Loire-Authion Loire-Authion Andard Maine-et-Loire

