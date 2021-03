Science Tour « En route pour la biodiversité! » Place des Perrochères, 1 mai 2021-1 mai 2021, Chemillé-en-Anjou.

Science Tour « En route pour la biodiversité! »

Place des Perrochères, le samedi 1 mai à 10:00

Le Camion-laboratoire du Science Tour fait escale au jardin Camifolia, lui même situé dans l’espace naturel sensible de la Vallée de l’Hyrôme ! Venez en famille le 1er mai de 10h à 18h explorer la biodiversité, réaliser des expériences, faire des observations sur le terrain et dans le laboratoire. Venez aussi contribuer à un recueil de nos regards sur la biodiversité qui sera apporté au congrès mondial de la nature de Marseille en septembre. Une action dans le cadre des Rendez-vous nature en Anjou, soutenue par le département de Maine et Loire et la CAF de Maine et Loire.

Entrée gratuite sans réservation

Les Petits Débrouillards Grand Ouest – Pays de la Loire Grandeur Nature

Place des Perrochères, 49120 Chemillé-en-Anjou



2021-05-01T10:00:00 2021-05-01T18:00:00