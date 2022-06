Science pour tous 06 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: 06270

Villeneuve-Loubet

Science pour tous 06 Villeneuve-Loubet, 14 juin 2022, Villeneuve-Loubet. Science pour tous 06 Pôle Culturel Auguste Escoffier Accès Allée René Cassin / Simone Veil Villeneuve-Loubet

2022-06-14 – 2022-06-14 Pôle Culturel Auguste Escoffier Accès Allée René Cassin / Simone Veil

Villeneuve-Loubet 06270 Conférence : « Un volcan dans les Alpes-Maritimes ? » par Brigitte Rollier ( Géologue Conférencière sur les richesses du milieu naturel régional ).

Une soirée / rencontre entre scientifique et citoyens… https://sciencepourtous-06.fr/ Pôle Culturel Auguste Escoffier Accès Allée René Cassin / Simone Veil Villeneuve-Loubet

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Catégories d’évènement: 06270, Villeneuve-Loubet Autres Lieu Villeneuve-Loubet Adresse Pôle Culturel Auguste Escoffier Accès Allée René Cassin / Simone Veil Ville Villeneuve-Loubet lieuville Pôle Culturel Auguste Escoffier Accès Allée René Cassin / Simone Veil Villeneuve-Loubet Departement 06270

Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 06270 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-loubet/

Science pour tous 06 Villeneuve-Loubet 2022-06-14 was last modified: by Science pour tous 06 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 14 juin 2022 06270 Villeneuve-Loubet

Villeneuve-Loubet 06270