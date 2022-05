Science pour tous 06

2022-05-10 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-10 Conférence : « Bénéfices et dangers des matières plastiques : peut-on s’en passer ? » par Patrick NAVARD ( Enseignant Chercheur au Centre de mise en forme des matériaux – Cemef MINES ParisTech ).

Une soirée / rencontre entre scientifique et citoyens… https://sciencepourtous-06.fr/ dernière mise à jour : 2022-04-21 par

