Science & Littérature : Le Polar Scientifique Bibliothèque Universitaire d’Orsay, 7 avril 2022, Orsay.

du jeudi 7 avril au vendredi 8 avril à Bibliothèque Universitaire d’Orsay

La BU Orsay et les médiathèques Paris-Saclay s’associent pour proposer un événement autour de “Science & Littérature” dont la thématique porte cette année sur le “Polar scientifique”. Plusieurs événements sont proposés les 7 et 8 avril prochains : **7 AVRIL A LA BU ORSAY** **Atelier Police scientifique : Participez à la résolution d’une scène de crime** Conférence puis scène immersive avec recherche d’indices Deux sessions de 12 personnes max. chacune : 11h-12h30 et 15h-16h30 Sur inscription : (lien à venir) **Murder Party : Un étudiant a été assassiné. 4 suspects, 1 coupable. Menez l’enquête !** Trois sessions : 17h / 18h / 19h Pour chaque session, trois groupes de 5 personnes max. par groupe Sur inscription : (lien à venir) **8 AVRIL A LA MEDIATHEQUE DE PALAISEAU** **Conférence – Lecture dans le noir** Conférence suivie d’une lecture dans le noir par les élèves comédiens de l’EDT91. Sébastien Aguilar, police scientifique Eric Fouassier, romancier, professeur Claire Raphaël, police scientifique, romancière Cécile Michaut, journaliste scientifique Le polar est un genre incontournable dans l’édition aujourd’hui. Mais quels sont les liens entre la représentation du fait policier dans la littérature et la réalité du terrain ? Vente de livres assurée par La Fontaine aux livres. Vendredi 8 avril • 20h À partir de 12 ans – Sur inscription **Jeu de société** « Sherlock Holmes, détective conseil » Un jeu coopératif dans lequel vous enquêtez sur les mêmes affaires que le plus fameux des détectives. Suivez les pistes, recueillez les indices. Avec votre équipe, parcourez le Londres victorien et enquêtez sur des affaires criminelles originales à l’aide de journaux d’époque, de votre intuition et de votre esprit déductif. Vendredi 8 avril • 20h À partir de 15 ans – Sur inscription **Exposition** Par Criminocorpus et Pierre Piazza « Meurtres à la une : figures du criminel dans la presse française de la fin du XIXe siècle » Cette exposition s’intéresse à la façon dont, à la fin du XIXe siècle, le fait divers se développe dans la presse à grand tirage, ce qui contribue à construire et à propager de nouvelles représentations du criminel. Du mardi 5 au samedi 16 avril Tout public – Entrée libre

Bibliothèque Universitaire d’Orsay Bâtiment 407 – rue du Doyen Georges Poitou – Orsay Orsay Corbeville Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T11:00:00 2022-04-07T20:00:00;2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T22:00:00