Science Infuse Ville de Talence, 1 octobre 2021, Talence.

Science Infuse

du vendredi 1 octobre au samedi 30 octobre à Ville de Talence

Les couleurs sont omniprésentes autour de nous, elles nous insufflent des états d’esprit, des sentiments, elles sont un élément de notre perception du monde dès la plus petite enfance. L’exposition du Forum se veut avant tout sensitive, mais nous éclaire aussi sur certains des mystères de la couleur. Vous serez invités à expérimenter les phénomènes de perception des couleurs, une plongée ludique et instructive au cœur du spectre, tout en nuances. **QUESACO-LABO** **PETIT-BLEU ET PETIT-JAUNE AU LABO** Dans l’histoire, Petit-Bleu et Petit-Jaune se rapprochent et ils deviennent verts. Mais est-on bien sûr qu’on obtient du vert en mélangeant du bleu et du jaune ? Et que se passerait-il si Petit-Rouge s’invitait à la fête ? Nos scientifiques en herbe sont invités à réaliser des expériences pour écrire à leur tour l’histoire d’un mélange de couleurs. Un atelier qui croise art et science, pour le plaisir de tous ! Mercredi 29 octobre et samedi 2 novembre à 15h au Forum des arts et de la culture Enfants de 5 à 7 ans. Durée 1h30. Tarif : 3€ Réservations : ATELIER SCIENTIFIQUE ENFANTS (5 à 7 ans) – QUESACO-**LABO : Petit-bleu et petit-jaune au labo** **UNE APREM AU FORUM** Dans le cadre de l’exposition « Croque Couleurs », nous proposons une nouvelle formule aux jeunes curieuses et curieux : rendez-vous au Forum pour passer l’après-midi à mêler art et science ! Nous démarrerons par une visite de l’exposition, puis nous prendrons le goûter avant de filer au laboratoire pour un atelier scientifique. Vous allez en voir de toutes les couleurs ! Mardi 26 octobre à 14h30 au Forum des arts et de la culture Enfants de 8 à 12 ans. Durée 2h30. Tarif : 3€ Réservations : ATELIER SCIENTIFIQUE ENFANTS (8 à 12 ans) – UNE APREM AU FORUM : Savants mélanges. **-Ecole de musique et de danse :** Jeudi 21 octobre 18h15 Rendez-vous de Margaut à la salle d’animation de la médiathèque Castagnéra.

Ville de Talence 33400 Talence Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T09:00:00 2021-10-01T15:00:00;2021-10-02T09:00:00 2021-10-02T15:00:00;2021-10-03T09:00:00 2021-10-03T15:00:00;2021-10-08T09:00:00 2021-10-08T15:00:00;2021-10-09T09:00:00 2021-10-09T15:00:00;2021-10-10T09:00:00 2021-10-10T15:00:00;2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T15:00:00;2021-10-16T09:00:00 2021-10-16T15:00:00;2021-10-17T09:00:00 2021-10-17T15:00:00;2021-10-22T09:00:00 2021-10-22T15:00:00;2021-10-23T09:00:00 2021-10-23T15:00:00;2021-10-24T09:00:00 2021-10-24T15:00:00;2021-10-29T09:00:00 2021-10-29T15:00:00;2021-10-30T09:00:00 2021-10-30T15:00:00