Science infuse, la parole eux jeunes scientifiques Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Science infuse, la parole eux jeunes scientifiques Cité des sciences et de l’Industrie, 26 avril 2022, Paris. Science infuse, la parole eux jeunes scientifiques

du mardi 26 avril au samedi 30 avril à Cité des sciences et de l’Industrie

Mesurer l’activité cardiaque avec un matelas ? Cuisiner des oeufs durs sans chronomètre ? Faire des formes à trois dimensions à partir d’un objet à deux dimensions ? Faire des pâtes dans l’espace ? Tous ces sujets et bien d’autres sont à découvrir lors de cette semaine de programmation exceptionnelle.

Accès avec le billet Expositions

Ils sont jeunes, ingénieurs, chercheurs, doctorants …. Ils viennent partager avec vous le quotidien de leur travail… Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T11:00:00 2022-04-26T17:00:00;2022-04-27T11:00:00 2022-04-27T17:00:00;2022-04-28T11:00:00 2022-04-28T17:00:00;2022-04-29T11:00:00 2022-04-29T17:00:00;2022-04-30T11:00:00 2022-04-30T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Science infuse, la parole eux jeunes scientifiques Cité des sciences et de l’Industrie 2022-04-26 was last modified: by Science infuse, la parole eux jeunes scientifiques Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 26 avril 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris