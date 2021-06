Bussang Azureva Bussang, Vosges Science et Sport Azureva Bussang Catégories d’évènement: Bussang

Vosges

Science et Sport Azureva, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Bussang.

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet à Azureva

Le dispositif « Colos apprenantes » nous permet d’assurer une continuité dans notre démarche éducative et d’accompagnement des familles. Fort de son lien avec le collège Wollf le CSC est en capacité de proposer sur les vacances un programme adapté aux enfants repérés comme en difficultés sur le temps scolaire et plus particulièrement pendant les périodes de confinement et de post-confinement. Les « colos apprenantes » permettent d’entretenir le lien collège-CSC-familles sur le temps extra-scolaire, ce qui participe au soutien à la parentalité sur notre secteur d’intervention. Nous souhaitons offrir aux adolescents la possibilité de sortir cet été de leurs quartiers bétonnés, bruyants et les plonger en pleine nature avec de grands espaces propices au jeu, à la curiosité, à la découverte. Notre intention est de faire découvrir la pratique d’activités qui leur permettront de créer un réel temps de coupure par rapport à leur quotidien.

Sur inscription

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. Azureva 2 rue de Larcenaire, 88540 Bussang Bussang Vosges

