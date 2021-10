Amiens Maison de la culture d'Amiens Amiens, Somme “Science et roman : le projet paradoxal de Jules Verne” par Daniel Compère Maison de la culture d’Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

“Science et roman : le projet paradoxal de Jules Verne” par Daniel Compère Maison de la culture d’Amiens, 4 janvier 2022, Amiens. “Science et roman : le projet paradoxal de Jules Verne” par Daniel Compère

Maison de la culture d’Amiens, le mardi 4 janvier 2022 à 15:00

En lien avec l’exposition _Les utopies vues par Jules Verne_ du 6 au 10 décembre à la Maison Jules Verne, 2 rue Charles Dubois à Amiens. Le 4 décembre à 10h et à 11h, deux visites guidées gratuites (sur réservation). Jules Verne a parfois été appelé le père de la science-fiction. Il est vrai que ses romans associent la science et la fiction, même s’il paraît paradoxal d’unir ces deux domaines différents. La science est utilisée dans un jeu entre le connu et l’inconnu, le vraisemblable et l’invraisemblable, et elle contribue à la distraction qu’attend le lecteur. Elle fournit divers épisodes romanesques à commencer par des moyens de transport extraordinaires qui, aujourd’hui encore, font rêver les lecteurs. Toutefois, les merveilles de la science ne dissimulent pas les questions que pose son utilisation.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Jules Verne a parfois été appelé le père de la science-fiction. Les merveilles de la science ne dissimulent pas les questions que pose son utilisation.

