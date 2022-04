Science et pseudosciences : comment s’y retrouver ? Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 6 6 La distinction entre science et pseudosciences est réelle. Mais est-elle pour autant facile à délimiter ?

Quels sont les critères qui permettent d’y parvenir ?

Comment éviter de confondre les fausses sciences avec les sciences fausses ?

Plusieurs philosophes ont entrepris de répondre à cette question, mais les réponses apportées ne sont pas toujours satisfaisantes. Pourtant l'enjeu est de taille : à l'heure où les fausses informations, notamment scientifiques, circulent dans les médias sans forcément être identifiées, nous présenterons plusieurs "outils critiques" pour repérer ces infox. Conférence animée par Jeremy Attard, Formateur et docteur en physique théorique (AMU)

Plusieurs philosophes ont entrepris de répondre à cette question, mais les réponses apportées ne sont pas toujours satisfaisantes. Pourtant l'enjeu est de taille : à l'heure où les fausses informations, notamment scientifiques, circulent dans les médias sans forcément être identifiées, nous présenterons plusieurs "outils critiques" pour repérer ces infox.

