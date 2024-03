Science et agriculture au Moulon : du labo aux champs GQE Le-Moulon IDEEV Gif-sur-Yvette, vendredi 7 juin 2024.

Science et agriculture au Moulon : du labo aux champs Chaussez vos bottes et venez découvrir les plantes cultivées par les scientifiques de la ferme du Moulon ! Visites d’1h30 ouvertes à tous, guidées par les scientifiques. Vendredi 7 juin, 09h30 GQE Le-Moulon IDEEV

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T09:30:00+02:00 – 2024-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-07T09:30:00+02:00 – 2024-06-07T17:30:00+02:00

Science et agriculture au Moulon: du labo aux champs

Les chercheuses et chercheurs de GQE-Le Moulon vous feront découvrir la diversité des espèces végétales cultivés sur le plateau de Saclay. Notre domaine expérimental est géré comme une véritable exploitation agricole : la visite sera ainsi l’occasion de parler rendement, rotations, itinéraires techniques, circuit de l’eau sur le plateau de Saclay, agroécologie.

Nous vous proposons une promenade à travers le bâtiment IDEEV et nos parcelles d’expérimentation. Au gré de la promenade, des ateliers-découverte sont proposés. Chaque atelier dure 30mn. Tout le monde est le bienvenu. Les intervenants s’adaptent au niveau des visiteurs : pour les classes du CP au lycée. Les classes sont réparties en groupes de 8-10 personnes et circulent entre les ateliers.

GQE Le-Moulon IDEEV 12 route 128 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Ecologie Biodiversité

S. Salamitou