Science en courts Institut de physique du globe de Paris, 20 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 20 octobre 2021

de 20h à 22h

gratuit

Ils sont courts, mais non moins pertinents ! Pariscience est heureux de présenter une sélection de six courts métrages, aux formats variés, qui donnent à voir les sciences en action, des confins de l’univers au monde quantique.

Les films de la séance :

Are We Receiving Biological Signals From Outer Space ? de Tim Grabham

Sur Mars ou sur une exoplanète, la découverte d’autres formes de vie fascine la communauté scientifique. Direction les années 1970, avec ce court documentaire expérimental, qui revient sur les recherches d’un chercheur passionné : L. George Lawrence, précurseur de la communication interstellaire.

Une journée avec les particules de Vojtech Pleskot, Daniel Scheirich, Marin Rybar et Connie Potter

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’était la journée type d’un physicien ? Entre animation et live action, ce film, fruit d’une collaboration entre Connie Potter du CERN et trois physiciens de la Charles University à Prague, donne à voir les coulisses de la profession, au rythme de découvertes quantiques fascinantes.

Missing Memories of the Universe de Ali Alvarez

Le cinéaste Ali Alvarez collabore avec l’une des plus grandes astrophysiciennes américaines, la Dr Rebecca Oppenheimer, et rend hommage à l’un des plus grands instituts scientifiques du monde : l’Observatoire Palomar, fermé pendant la crise sanitaire. Quel impact la COVID-19 a-t-elle eu sur la recherche fondamentale ?

My Quarantine Bear de Weijia Ma

Alors qu’elle travaille à Strasbourg et que la France se confine, Weijia Ma rentre précipitamment en Chine. À son arrivée, un autre confinement l’attend. D’un vol d’avion surréel à sa libération, elle relate cette expérience dans un journal de bord filmé avec l’humour et la créativité d’une comédie romantique.

Pile ou face quantique de Hugo Cayla

L’intrication est un phénomène échappant à notre intuition du réel. Pourtant, à l’échelle quantique, deux particules distinctes peuvent former un seul et même objet physique, quelle que soit la distance qui les sépare. Animation et esthétique cyberpunk s’allient pour révéler ce phénomène étrange de la physique moderne.

Radio Felix de Lauranne Van den Heede

Felix a sa propre émission de radio : Radio Felix, qui mêlent reportages politiques et matchs de tennis imaginaires. À l’école, Felix est souvent mis à l’épreuve à cause de son autisme. La radio devient alors un formidable outil pour mieux comprendre ce qu’il vit au quotidien.

Événements -> Festival / Cycle

Institut de physique du globe de Paris 1, rue Jussieu Paris 75005

7, 10 : Jussieu (181m) 7 : Place Monge (382m)



Contact :Association Science et Télévision https://pariscience.fr/ https://www.facebook.com/pariscience https://twitter.com/Pariscience0147271002 info@science-television.com

Événements -> Festival / Cycle Étudiants;Ados;Geek;Cinéma

Date complète :

2021-10-20T20:00:00+02:00_2021-10-20T22:00:00+02:00

© cinema iloobia