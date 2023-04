Le jeu des 7 merveilles de la Sèvre amont, 1 avril 2023, Sciecq.

Découvrez le jeu des 7 merveilles de la Sèvre Amont ! L’objectif du jeu est de découvrir un trésor sur le territoire de la Sèvre amont. Pour y parvenir répondez aux énigmes, avancez étape par étape et trouvez le trésor ! Vous cheminerez à travers plusieurs villages (Sciecq, Saint-Maxire, Echiré, Saint-Gelais, Germond-Rouvre, Saint-Rémy et Villiers-en-Plaine) pour arriver au butin. Les résultats seront annoncés dimanche 21 mai.

Le règlement et les livrets de jeu seront disponibles, dès samedi 1er avril, dans les mairies participantes, sur les sites internet des communes et dans certains commerces.

Plus d’infos : jeudes7merveilles@gmail.com.

2023-04-01 à ; fin : 2023-05-14 . .

Sciecq 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover the game of the 7 wonders of the Sèvre Upstream ! The objective of the game is to discover a treasure on the territory of the Sèvre upstream. To achieve this, answer the riddles, go step by step and find the treasure! You will go through several villages (Sciecq, Saint-Maxire, Echiré, Saint-Gelais, Germond-Rouvre, Saint-Rémy and Villiers-en-Plaine) to reach the treasure. The results will be announced on Sunday, May 21.

The rules and the booklets of the game will be available, from Saturday, April 1st, in the participating town halls, on the websites of the communes and in some shops.

More info: jeudes7merveilles@gmail.com

¡Descubre el juego de las 7 maravillas del Sèvre río arriba! El objetivo del juego es descubrir un tesoro en el río Sèvre. Para conseguirlo, responde a las adivinanzas, avanza paso a paso y ¡encuentra el tesoro! Atravesarás varios pueblos (Sciecq, Saint-Maxire, Echiré, Saint-Gelais, Germond-Rouvre, Saint-Rémy y Villiers-en-Plaine) para llegar al tesoro. Los resultados se anunciarán el domingo 21 de mayo.

Las reglas y los cuadernillos del juego estarán disponibles a partir del sábado 1 de abril en los ayuntamientos participantes, en las páginas web de los municipios y en algunos comercios.

Más información: jeudes7merveilles@gmail.com

Entdecken Sie das Spiel der 7 Wunder der Sèvre Amont! Ziel des Spiels ist es, einen Schatz im Gebiet der Sèvre Amont zu entdecken. Um dies zu erreichen, müssen Sie die Rätsel beantworten, Schritt für Schritt vorgehen und den Schatz finden! Sie werden durch mehrere Dörfer (Sciecq, Saint-Maxire, Echiré, Saint-Gelais, Germond-Rouvre, Saint-Rémy und Villiers-en-Plaine) wandern, um an die Beute zu gelangen. Die Ergebnisse werden am Sonntag, den 21. Mai bekannt gegeben.

Die Regeln und Spielhefte sind ab Samstag, den 1. April, in den teilnehmenden Rathäusern, auf den Internetseiten der Gemeinden und in einigen Geschäften erhältlich.

Weitere Informationen: jeudes7merveilles@gmail.com

Mise à jour le 2023-04-03 par OT Niort Marais Poitevin