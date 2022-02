Sci-Game Show Espace Cabanac, 3 avril 2022, Donneville.

Au Sci-Game show, il y aura des jeux vidéos bien sûr, sous différentes formes, et même des petits tournois pour les amateurs ou la possibilité d’apprendre à créer son jeu vidéo en famille ! Mais aussi des escape games, de la K-Pop, des expériences scientifiques en VR et un clin d’œil spécial à nos amis cosplayers qui pourront se défier lors du concours du meilleur cosplay ! ### **Programme de la journée** **Matin de 10 h à 12 h** (gratuit pour tous) • Animation en VR autour de mars et de l’ISS. • Animation VR sur l’espace. • Escape game su le thème Star Wars. **Après-midi à partir de 12h** (entrée payante à 5 € – gratuit pour les cosplayers) • Escape game sur le thème minecraft, • Tournois jeux vidéos style : Streetfighter ou Smash (à définir) et just dance, • Atelier de création de jeux vidéos (à partir de 7 ans, possible en famille), • Concours de cosplay avec remise de prix en fin de journée • Démo de K Pop, Tout au long de l’après-midi, des bornes et stands de jeux vidéos seront en accès libre (sous le contrôle d’un animateur). Des exposants* proposeront à la vente divers produits en lien avec la culture geek. Possibilité d’acheter nourriture, boissons et friandises sur place. * Il nous reste encore des places pour les exposants. Ceux qui seraient intéressés peuvent nous contacter sur le mail du CLAD : [bureau@leclad.fr](mailto:bureau@leclad.fr)

Espace Cabanac RD 813 31450 Donneville Donneville Haute-Garonne



2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T18:00:00