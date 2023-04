Marché du terroir Place de l’église, 5 mai 2023, Schweighouse-Thann.

Marché paysan, nombreux producteurs et artisans : bijoux, primeurs, fromages, bières, charcuteries… Des bons produits locaux et en filière courte !.

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 20:00:00. EUR.

Place de l’église

Schweighouse-Thann 68520 Haut-Rhin Grand Est



Farmers’ market, many producers and craftsmen: jewellery, early fruits and vegetables, cheese, beer, delicatessen… Good local products and short supply chain!

Mercado agrícola, numerosos productores y artesanos: joyería, productos tempranos, quesos, cervezas, charcutería… Buenos productos locales y cadenas de suministro cortas

Bauernmarkt, zahlreiche Produzenten und Kunsthandwerker: Schmuck, Frühgemüse, Käse, Bier, Wurstwaren… Gute lokale Produkte und kurze Vertriebswege!

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay