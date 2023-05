Schumann, Rachmaninov / Marie-Ange Ngucci Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Schumann, Rachmaninov / Marie-Ange Ngucci Maison de la Radio et de la Musique, 23 mai 2023, Paris. Le mardi 23 mai 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant de 8 à 26€

Rendez-vous à l’Auditorium de Radio France pour un récital en compagnie de la pianiste Marie-Ange Nigucci. En faisant entrer la poésie dans le champ du piano, Schumann a entièrement renouvelé la manière de concevoir l’instrument. Inspirées d’E.T.A. Hoffmann, ses Kreisleriana magnifient la manière qui était la sienne de télescoper les humeurs. Suivent deux pages russes : la concise Cinquième Sonate de Scriabine, l’une des plus survoltées, et les variations écrites par Rachmaninov sur le Prélude opus 28 n° 20 de Chopin. György Ligeti, dont on célébrera en 2023 le centenaire de la naissance, clôt ce programme imaginé par Marie-Ange Nguci : n’a-t-il pas, comme Chopin, comme Scriabine, comme Schumann, composé des études pour piano ? ROBERT SCHUMANN

Kreisleriana ALEXANDRE SCRIABINE

Sonate n° 5 GYÖRGY LIGETI

Trois Études : Automne à Varsovie, Cordes à vide, L’Escalier du diable SERGUEÏ RACHMANINOV

MARIE-ANGE NGUCI piano

