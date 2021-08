Schumann ou le bonheur d’être triste Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, 23 septembre 2021, Toulouse.

du jeudi 23 septembre au vendredi 24 septembre à Auditorium Saint-Pierre des Cuisines

### Concert **Schumann est-il le plus romantique de tous les compositeurs ? C’est en tous cas le plus mélancolique.** Thème récurrent du Romantisme, la mélancolie s’exprime partout en littérature ou en poésie. _« La mélancolie est un crépuscule. La souffrance s’y fond dans une sombre joie. La mélancolie c’est le bonheur d’être triste. »_ écrira Victor Hugo, et ces mots peuvent être repris tels quels pour caractériser la musique de Schumann. Sur la « maladie » du compositeur, on a beaucoup écrit, mais on a peu de certitudes. Clara son épouse a veillé à ce que la postérité ne sache pas tout et ne s’est pas privée de détruire certains documents. Est-ce si important de savoir ce qui conduisit le compositeur jusqu’à la démence ? Cela nous aiderait-il à mieux « comprendre » cette musique dont on ne sort pas indemne ? Non sans aucun doute ! Comme toute œuvre, celle de Schumann dépasse son créateur pour s’adresser à tous les hommes. Gilles Colliard voue une véritable passion à ce compositeur si « personnel » et a souhaité vous proposer ses transcriptions pour cordes de ces deux concerti parmi les plus émouvants de tout le répertoire. Rien dans cette musique ne se veut brillant. Rien n’est écrit pour épater la galerie. Tout s’inscrit dans l’intimité. Nadège Rochat, violoncelle Gilles Colliard, violon ### Programme **Robert Schumann** (1810-1856) * _Concerto pour violoncelle_ * _Concerto pour violon_ ### ![]()Plus d’infos [Site de l’Orchestre de Chambre de Toulouse](https://www.orchestredechambredetoulouse.fr/concert/schumann-2/) ![]() ### Infos pratiques Jeudi 23 et vendredi 24 septembre à 20h30

De 0€ à 26€

Culture

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T20:30:00 2021-09-23T22:30:00;2021-09-24T20:30:00 2021-09-24T22:30:00