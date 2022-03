Schumann et les papillons noirs Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Schumann et les papillons noirs Nice, 12 mars 2022, Nice. Schumann et les papillons noirs Opéra Nice Côte d’Azur 4/6 rue Saint-François de Paule Nice

2022-03-12 – 2022-03-12 Opéra Nice Côte d’Azur 4/6 rue Saint-François de Paule

Nice Alpes-Maritimes « Schumann et les papillons noirs »

Organisé par le Cercle Richard Wagner Rive Droite

Conférencier : Alain Duault (Poète, écrivain, musicologue, animateur de radio et de télévision) Opéra Nice Côte d’Azur 4/6 rue Saint-François de Paule Nice

