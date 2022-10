Schubertiades

2023-04-13 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-13 Participer à une schubertiade, comme au temps du vivant de Schubert, c’est retrouver l’esprit de ces rencontres amicales dédiées à la musique. L’Orchestre Régional de Normandie vous propose de vous replonger dans cette ambiance à travers deux œuvres majeures du compositeur.

La Truite, d’abord, lied emblématique des schubertiades. Ce Quintette pour piano et cordes en la majeur aborde le thème de la vie et de la mort, notamment à travers son sujet éponyme, une truite « joyeuse » et « vive » qui finit au bout de l’hameçon d’un pêcheur sans cœur.

L’Octuor, enfin, dont la tonalité en fa majeur reflète une volonté de bonne humeur et un certain enthousiasme. Choix surprenant lorsque l’on sait que cette composition date de 1824, période crépusculaire pour Franz Schubert.

Crédits photos : D.Daguier

