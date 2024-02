Schubertiade Troyes, dimanche 18 février 2024.

Schubertiade Troyes Aube

Fondé en 2018 entre Berlin et Paris, le trio à cordes Arnold (Shuichi Okada, violon . Manuel Vioque-Judde, alto . Bumjun Kim, violoncelle) est un objet rare et surprenant dans le paysage musical européen.

Leur premier album consacré aux trios opus 9 de Beethoven (Mirare 2021) est un succès critique récompensé d’un diapason d’or et d’un Trophée Radio Classique .



Au programme

Beethoven, Trio opus 8 Sérénade , Lajtha, Trio Nuits transylvaniennes , Jean Cras, Trio Eur.

Théâtre de la Madeleine

Troyes 10000 Aube Grand Est

