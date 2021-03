Toulouse Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne, Toulouse Schubertiade de Printemps Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Schubertiade de Printemps Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, 22 mars 2021-22 mars 2021, Toulouse. Schubertiade de Printemps

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, le lundi 22 mars à 20:00

### Concert / Les Clefs de Saint-Pierre _ »Le terme « Schubertiade » vous invite à entrer dans le monde affectueux de la camaraderie. Il désignait ces réunions « à la bonne franquette » chez Von Spaun – ou chez d’autres amis de Franz Schubert – où l’on écoutait ses derniers lieder (chantés alors par le célèbre chanteur Vogl, nom prédestiné !), et où l’on interprétait entre amateurs une de ses pièces de musique de chambre. _ _Le Trio n°2 est composé en 1827 donc à la fin de l’existence du musicien. Le thème de l’andantecon moto est devenu une sorte de signature du monde de Schubert, et sa mélancolie quasi funèbre donne à cette œuvre une allure de testament, même si les derniers accents du mouvement final laissent apparaître quelques lueurs d’espoir. _ _L’atmosphère qui règne dans le Trio avec piano de Brahms est radicalement différente : il a été terminé en 1854. Johannes Brahms est tout jeune, il est alors en relation étroites avec la famille Schumann. Cette œuvre bien que très construite est pleine des élans de la jeunesse : d’admirables beautés mélodiques y côtoient du fugato, des développements un peu enthousiastes témoignent d’une vitalité vigoureuse mais ne font pas oublier d’ardents passages quasi mystiques. »_ J. Farenc Alexandre Dalbigot, violon

Benoît Chapeaux, violoncelle

Inessa Lecourt, piano ### Programme Frantz Schubert, _Trio avec piano N° 2 en mi bémol majeur opus 100_

Johannes Brahms, _Trio avec piano N° 1 en si majeur opus 8_ _![]()_ ### Plus d’infos [Site des Clefs Saint-Pierre ](https://lesclefsdesaintpierre.org/saison-2020-2021/les-concerts/lundi-22-mars-2021/)

De 0 € à 22.80 €

Culture Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-22T20:00:00 2021-03-22T21:59:00

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines
12 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France