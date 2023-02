Schubertiade à la villa Médicis de Paray le Monial Paray-le-Monial Paray-le-Monial Catégories d’Évènement: Paray-le-Monial

Saône-et-Loire

Schubertiade à la villa Médicis de Paray le Monial, 26 février 2023, Paray-le-Monial Paray-le-Monial. Schubertiade à la villa Médicis de Paray le Monial Villa Médicis, Paray le Monial Paray-le-Monial Saone-et-Loire

2023-02-26 – 2023-02-26 Paray-le-Monial

Saone-et-Loire Paray-le-Monial 13 EUR Par un frais après-midi d’hiver, passer deux heures dans un lieu d’exception, avec des musiciens d’exception, un compositeur d’exception, Franz Schubert, et se retrouver dans un salon pour deviser tout en savourant de délicieuses pâtisseries allemandes accompagnant un thé ou un chocolat chaud, peut-être que cela peut se nommer « un moment de pur bonheur.

« L’ensemble « Double Face » est composé de – Anaïs Yvoz, mezzo-soprano.

– Marie-Garnier-Marzullo, cornet à pistons

– Marianne Salmon, guitare romantique.

– Jean-Christophe Deleforge, contrebasse viennoise.

– Matthieu Schweiger, Tafelklavier Kulmbach de 1819,(pianoforte).

mots clés:Schubert, chant, pianoforte, pâtisseries. amismusique7103@orange.fr https://amis-musique-en-cbb.com/ Paray-le-Monial

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Paray-le-Monial, Saône-et-Loire Autres Lieu Paray-le-Monial Adresse Villa Médicis, Paray le Monial Paray-le-Monial Saone-et-Loire Ville Paray-le-Monial Paray-le-Monial lieuville Paray-le-Monial Departement Saone-et-Loire

Schubertiade à la villa Médicis de Paray le Monial 2023-02-26 was last modified: by Schubertiade à la villa Médicis de Paray le Monial Paray-le-Monial 26 février 2023 Paray le Monial Paray-le-Monial Saone-et-Loire Paray-le-Monial Paray-le-Monial, Saône-et-Loire Saône-et-Loire Villa Médicis

Paray-le-Monial Paray-le-Monial Saone-et-Loire