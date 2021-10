Tassin-la-Demi-Lune Espace Culturel l'Atrium Métropole de Lyon, Tassin-la-Demi-Lune Schubert Op.100: Trio Pour Piano, Violon Et Violoncelle Espace Culturel l’Atrium Tassin-la-Demi-Lune Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Schubert Op.100: Trio Pour Piano, Violon Et Violoncelle Espace Culturel l’Atrium, 28 novembre 2021, Tassin-la-Demi-Lune. Schubert Op.100: Trio Pour Piano, Violon Et Violoncelle

Espace Culturel l’Atrium, le dimanche 28 novembre à 17:00

**Franz Schubert**, compositeur phare des premières années du **romantisme,** n’avait rien d’un virtuose adulé comme le furent Beethoven, Liszt ou Paganini. Il préférait l’intimité de la **musique de chambre** et autour de lui s’étaient formées ce que l’on nommait des « **schubertiades** », concerts privés où se mêlaient musique, déclamation de poèmes ou lectures d’œuvres littéraires. C’est dans ce cadre qu’il fit entendre la plupart de ses œuvres, au premier chef ses lieder et ses pièces en petits effectifs, du piano seul à l’octuor. Programme : * Franz Schubert Notturno en mi bémol majeur, op. 148, D 897 [10 min] * Franz Schubert Trio avec piano n° 2, en mi bémol majeur, op. 100, D 929 [45 min] En partenariat avec L’AUDITORIUM-ORCHESTRE NATIONAL DE LYON

Tarifs : 18€/15€/13€/8€

Trois musiciens de l'Orchestre national de Lyon unissent leur talent pour un délicieux moment !

2021-11-28T17:00:00 2021-11-28T18:00:00

