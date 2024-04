School of Rock TU-Nantes Nantes, jeudi 16 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-16 19:30 – 22:00

Gratuit : non Billetterie sur le site du TU.

Deux groupes issus des ateliers Cycles 3 Musiques actuelles du Conservatoire de Nantes, proposent chacun leur tour, une relecture de grands hymnes de la planète pop-rock-electro ; ainsi que quelques chansons issus des musiques indé : De Britney Spears à Kavinsky en passant par Kimberose ou Diablo swing orchestra…

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr