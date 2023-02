SCHOOL IS COOL HET DEPOT – GROTE ZAAL, 14 mars 2023, LEUVEN.

SCHOOL IS COOL HET DEPOT – GROTE ZAAL. Un spectacle à la date du 2023-03-14 à 20:00 (2023-03-14 au ). Tarif : 18.5 à 18.5 euros.

Na ‘Things That Don’t Go Right’ uit 2020 is School is Cool al toe aan een vijfde (!) studio-album. “Plaat vijf? Zijn we echt al zo lang bezig?” vraagt Johannes Genard. “Ik heb het gevoel dat ik nog maar net snap hoe het in elkaar zit“. Terwijl album nummer vier, ‘Things That Don’t Go Right’, in maart 2020 virtuoos gekortwiekt werd door de pandemie, begon Genard te schrijven aan de volgende. “Als je niet doorploetert, geef je je gewonnen”. Het geploeter werd een collectie van dertien emotionele, energieke songs, met de typische School is Cool-keuzes en veel spelplezier. ‘Brittle Dream’ is het resultaat! De sfeer binnen de groep is beter dan ooit. “Nadat Matthias Dillen, onze drummer sinds het prilste begin, de groep verliet, is Niels Meukens inmiddels ingespeeld en volledig geacclimatiseerd. Zijn diep muzikaal inzicht en bereidheid om zich op korte tijd in een nieuw project in te werken was imposant om mee te maken”, aldus Johannes. ”Zijn bijdrage op het album was aanzienlijk!”.

HET DEPOT – GROTE ZAAL LEUVEN Martelarenplein 12 3000

