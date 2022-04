Schola Cantorum de Nantes Chapelle de l’Immaculée Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Schola Cantorum de Nantes Chapelle de l’Immaculée, 19 juin 2022, Nantes. 2022-06-19

Horaire : 17:00 19:00

Gratuit : non 13€, 10€,Prévente BILLETWEB 10€, Gratuit – 10 ans En avant-première des concerts qu’elle présentera lors du Festival International des Chœurs de Vérone en Italie en Juillet 2022, la Schola Cantorum de Nantes propose un florilège d’œuvres des 19e et 20e siècles. Compositeurs :français : FAURÉ, BERLIOZ, HAHN, DEBUSSY, américains : LAURIDSEN, WHITACRE, ELDER, anglais : ELGAR. Direction : Thierry BRÉHUPiano : Laurence CHIFFOLEAU Chapelle de l’Immaculée Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

