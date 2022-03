Schnoga Fritig Markt Burnhaupt-le-Bas Burnhaupt-le-Bas Catégories d’évènement: Burnhaupt-le-Bas

Marché producteurs

Venez découvrir les producteurs locaux et leur savoir-faire : produits laitiers, viande, miel, maraîcher, bières artisanales, escargots, il y en a pour tous les goûts !

Tous les 2ème et 4ème vendredi de chaque mois de 16h30 à 19h00.

