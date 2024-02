Schnoga Fritig Markt Burnhaupt-le-Bas, vendredi 14 juin 2024.

Schnoga Fritig Markt Burnhaupt-le-Bas Haut-Rhin

Venez à la rencontre des producteurs locaux et venez découvrir leur savoir-faire produits laitiers, viandes, miel, maraîchers, bières artisanales, escargots,… Il y en a pour tous les goûts ! Le tout avec une animation musicale et des dégustations.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 17:00:00

fin : 2024-06-14 19:30:00

Rue du Stade

Burnhaupt-le-Bas 68520 Haut-Rhin Grand Est mairie.burnaupt-le-bas@tv-com.net

L’événement Schnoga Fritig Markt Burnhaupt-le-Bas a été mis à jour le 2024-02-13 par Office de tourisme de Masevaux