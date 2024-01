Balade printanière Schnersheim, dimanche 21 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 09:00:00

fin : 2024-04-21 16:00:00

Deux circuits balisés, de 8 et 15 kilomètres sont proposés. Les départs se font en continu de 9h à 14h. La restauration est possible sur le lieu de départ / arrivée. Les fonds sont au profit d’une association caritative. Repas jambon au miel, frites et salade, café et dessert !

Schnersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est hubert.velten@free.fr



L’événement Balade printanière Schnersheim a été mis à jour le 2024-01-16 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg