Schnellertollermeier • LAC • Nevraska / Supersonic SUPERSONIC, 29 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 29 novembre 2021

de 19h à 23h

gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC, concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

SCHNELLERTOLLERMEIER

(Rock / Jazz – Cuneiform Records – Suisse)

Some bands play beautiful, intense concerts, take a bow and go home – and there are bands that open doors, stop time and inscribe themselves in the audience’s memory with a clear attitude. Schnellertollermeier are one of these bands. Anyone who has experienced them live will agree, and anyone who tries to describe their music usually uses adjectives such as overwhelming, minimalist, brutal, precise, monumental, angry, controlled, captivating or radical. Bassist Andi Schnellmann, guitarist Manuel Troller, and drummer David Meier succeed in uniting these contradictions and bringing them into a new, restless order.

LAC

(Post-rock – Lyon, FR)

Groupe de rock instrumental lyonnais formé fin 2016, LAC repose sur la formule du power trio avec l’appui d’ornements électroniques. Entre puissance du post-rock et acrobaties rythmiques du math rock, le trio incorpore des sonorités de tous horizons pour transmettre sur scène un rock énergique et personnel avec comme seule motivation de transporter et sans cesse surprendre l’auditoire.

NEVRASKA

(Alternatif noise rock – ApresVous / Urgence Disk / Gabu Records – Annecy, FR)

Duo basse/batterie français formé en 2014, Nevraska est tenu par une basse et une batterie, accompagnées d’un sampleur et quelques pédales. Leur musique vous entraine, vous traine,

vous guide et vous console parfois, dans un savant mélange de rock progressif, math rock, post rock et noise. Pascal et Jérémy construisent des morceaux hypnotiques, sous-terrains, et subliment leur énergie en y injectant des écarts / clins d’oeil au jazz et au bluespunk. Vous voyez la rage ? Vous voyez la jubilation ?

Vous les trouvez difficilement compatibles ? Et pourtant….Nevraska vous fera oublier, entre autre, que le groupe est composé de seulement 2 musiciens

Les 3 influences : Doppler, Mouse and the keys, Poetic Lover

Concerts -> Rock

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)



Contact : SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://fb.me/e/2CcKWQXYa

Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-11-29T19:00:00+01:00_2021-11-29T23:00:00+01:00