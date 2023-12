Schneider Electric Marathon de Paris, 7 avril 2024, .

Le dimanche 07 avril 2024

de à

.Tout public. payant

Le Schneider Electric Marathon de Paris offre une occasion unique de s’approprier la ville, en participant à une des courses les plus relevées sur la distance mythique de 42,195 km.

Des dizaines de milliers de coureurs viennent ainsi se confronter aux 42,195 km de la plus mythique épreuve que propose l’athlétisme.

Cette traversée de Paris, partie des Champs Elysées vers l’Avenue Foch en passant par les bois de Vincennes et de Boulogne, offre un décor incomparable émaillé d’animations toutes plus populaires les unes que les autres.

L’édition affiche déjà complet mais il est toujours possible de se procurer un dossard ici en courant pour une association de son choix.

Paris

Contact : https://www.schneiderelectricparismarathon.com/fr https://www.dossards-solidaires.org/

Henri Garat Ville de Paris Course à pied, marathon de paris