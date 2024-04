Schneegansfascht à Pfetterhouse Pfetterhouse, dimanche 7 juillet 2024.

Schneegansfascht à Pfetterhouse Pfetterhouse Haut-Rhin

Aussi appelée Schneegansfacht du nom du sobriquet des villageois, la fête du village regroupe une dizaine de buvettes et guinguettes gastronomiques, feu d’artifice, animations, musique,…

Situé dans le triangle Alsace, Suisse, Territoire de Belfort, le village de Pfetterhouse fort de ses 1000 habitants organisera sa 35e fête du village le premier week-end de juillet.

Aussi appelée Schneegansfacht du nom du sobriquet des villageois, la fête du village regroupe chaque année 6 buvettes et guinguettes tenues par les associations locales, qui n’hésitent pas, durant ce week-end, à sortir le grand jeu et vous offrir des spécialités du terroir telles les escargots, les tartes flambées, saucisses grillées, terrine et crudités, paëlla, jambon, assiette paysanne, grillades de toutes sortes au feu de bois. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 07:00:00

fin : 2024-07-07

1 place St-Géréon

Pfetterhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est secretariat.mairie@pfetterhouse.net

L’événement Schneegansfascht à Pfetterhouse Pfetterhouse a été mis à jour le 2024-04-10 par Office de tourisme du Sundgau