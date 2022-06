Schnàwel Tour, zwische Rhin un Wald Schirrhein, 31 juillet 2022, Schirrhein.

Schnàwel Tour, zwische Rhin un Wald Schirrhein

2022-07-31 – 2022-07-31

Schirrhein 67240 Schirrhein

EUR Entre plaine Rhénane, rivière Moder et massif forestier, une dizaine de communes auront à cœur de mettre à l’honneur, le temps d’une journée, leur langue et leur culture locale.

De 9h à 18h chaque commune présentera un savoir-faire, une tradition, une histoire, une particularité, un morceau de patrimoine via la langue régionale et par le biais d’une ou plusieurs animations. Diverses spécialités culinaires seront également à découvrir dans chaque commune.

Le long d’un itinéraire d’environ 45 km, les déplacements intercommunaux pourront se faire au choix de chacun, en voiture, à vélo, en trottinette, à pied ou en autocar ancien.

Communes concernées : Schirrhein, Schirrhoffen, Oberhoffen-Sur-Moder, Rohrwiller, Soufflenheim, Roeschwoog, Leutenheim, Stattmatten, Sessenheim, Routzenheim-Auenheim.

entre plaine Rhénane, rivière Moder et massif forestier, une dizaine de communes auront à cœur de mettre à l’honneur, le temps d’une journée, leur langue et leur culture locales.

+33 3 88 63 22 59

Entre plaine Rhénane, rivière Moder et massif forestier, une dizaine de communes auront à cœur de mettre à l’honneur, le temps d’une journée, leur langue et leur culture locale.

De 9h à 18h chaque commune présentera un savoir-faire, une tradition, une histoire, une particularité, un morceau de patrimoine via la langue régionale et par le biais d’une ou plusieurs animations. Diverses spécialités culinaires seront également à découvrir dans chaque commune.

Le long d’un itinéraire d’environ 45 km, les déplacements intercommunaux pourront se faire au choix de chacun, en voiture, à vélo, en trottinette, à pied ou en autocar ancien.

Communes concernées : Schirrhein, Schirrhoffen, Oberhoffen-Sur-Moder, Rohrwiller, Soufflenheim, Roeschwoog, Leutenheim, Stattmatten, Sessenheim, Routzenheim-Auenheim.

Schirrhein

dernière mise à jour : 2022-05-17 par