Schlass, 26 novembre 2022, .

Schlass



2022-11-26 – 2022-11-26

EUR 10 10 « L’instabilité est nécessaire pour progresser. Si on reste sur place, on recule… » Coluche



Chloé Beillevaire et La compagnie La Teneur dont elle est la directrice artistique et chorégraphe se destinent à créer des spectacles aux divers formats, avec pour langages la danse contemporaine, la musique, le théâtre physique et la performance. Ses maîtres-mots sont la virtuosité, la poésie, le lâcher prise et l’humour.

Onirisme et prouesses du corps viennent servir l’ambition de la compagnie; raconter des histoires où des personnages dans l’impossibilité d’interpréter le monde, tentent de trouver un sens à leur existence. Immergés dans des univers où la réalité et l’imaginaire se mêlent, ils se retrouvent dépossédés de leur corps, l’esprit en perte de repères et n’ont pour seule issue, que de se réinventer de manière créative et créatrice.



Pour ce spectacle, elle collabore avec Steven Chotard de la Cie Trigger.



Direction et interprétation : Chloé Beillevaire & Steven Chotard

Composition musicale : Victor Arnaud et Christophe Franco Rogelio

Costumes : Florence Carron



En partenariat avec Nini cabaret

Retrouvez Schlass – Cie La Teneur et Cie Trigger au Non-Lieu les 26 et 27 novembre.

