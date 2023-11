Festival Imaginaire : rencontre de l’ordinaire et du merveilleux Schirmeck, 25 novembre 2023, Schirmeck.

Schirmeck,Bas-Rhin

A Noël, Schirmeck est peuplée de créatures fantastiques qui apparaissent au détour d’une place ou d’une rue et nourrissent l’imaginaire de chacun.

2023-11-25 fin : 2024-01-15 . 0 EUR.

Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est



At Christmas time, Schirmeck is populated by fantastic creatures that appear at the bend of a square or a street and feed the imagination of everyone

En Navidad, Schirmeck se puebla de criaturas fantásticas que aparecen en el recodo de una plaza o una calle y alimentan la imaginación de todos

An Weihnachten wird Schirmeck von fantastischen Kreaturen bevölkert, die auf einem Platz oder in einer Straße auftauchen und die Vorstellungskraft jedes Einzelnen beflügeln

