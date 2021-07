Gundershoffen Gundershoffen Bas-Rhin, Gundershoffen Schirlenhof et le comte de Zeppelin Gundershoffen Gundershoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Restauration sur place. [COMMÉMORATION 150è ANNIVERSAIRE DE LA GUERRE DE 1870] Exposition, conférence, circuit pédestre et balade contée seront au programme pour vous faire vivre la première rencontre sanglante de la guerre franco-prussienne. Animations musicales et restauration. +33 3 88 72 91 03 La première rencontre sanglante de la guerre franco-prussienne a eu lieu à Schirlenhof le 25 juillet 1870. Une patrouille du 12e régiment de chasseurs à cheval et une patrouille prussienne commandée par le comte Zeppelin, futur constructeur de ballons dirigeables du même nom, y se sont affrontés. Au programme du week-end : exposition « L’épopée du compte Zeppelin à travers les cartes postales », conférence historique, circuit pédestre libre, balades contées et animations musicales ou groupe folklorique.

