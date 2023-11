Jeu de Dames – Spectacle Aquatique du BNS 2023 PISCINE DU CENTRE NAUTIQUE Catégories d’Évènement: 67300

Schiltigheim Jeu de Dames – Spectacle Aquatique du BNS 2023 PISCINE DU CENTRE NAUTIQUE, 2 décembre 2023, SCHILTIGHEIM. Jeu de Dames – Spectacle Aquatique du BNS 2023 PISCINE DU CENTRE NAUTIQUE. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 20:30 (2023-12-01 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros. Gratuit pour les moins de 4 an(s) Le Ballet Nautique de Strasbourg présente son spectacle aquatique 2023, « Jeu de Dames », au Centre Nautique de Schiltigheim, du 1er au 3 décembre 2023. Un spectacle mêlant l’élite de la natation artistique et danse, jeux de lumières, scénographie… Placement libre. Vendredi 1er décembre 2023 : 20h30 Samedi 2 décembre 2023 : 17h00 et 20h30 Dimanche 3 décembre 2023 : 17h00Gratuit pour les moins de 4 an(s) Votre billet est ici PISCINE DU CENTRE NAUTIQUE SCHILTIGHEIM Rue Turenne 67300 20.0

Détails Catégories d'Évènement: 67300, Schiltigheim Autres Lieu PISCINE DU CENTRE NAUTIQUE Adresse Rue Turenne Ville SCHILTIGHEIM Departement 67300

