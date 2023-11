Jose James On And On LA BRIQUETERIE, 28 mai 2024, SCHILTIGHEIM.

Jose James On And On LA BRIQUETERIE. Un spectacle à la date du 2024-05-28 à 20:30 (2024-05-28 au ). Tarif : 32.5 à 32.5 euros.

José James est assurément le chanteur jazz de la génération hip-hop. Après 11 albums salués par la critique et le public, le chanteur américain revient avec un hommage à l’une des icônes de son temps, la chanteuse et compositrice Erykah Badu.Dans ce projet intitulé « On & On : José James Sings Badu », on retrouve la capacité de James à incarner un siècle de jazz vocal, tout en proposant une trajectoire pour le futur de cette culture. Et le choix du répertoire n’est pas anodin.« C’est simple : le jazz vocal a toujours eu vocation à interpréter les meilleurs standards de son temps. Pour ma génération, Erykah Badu a été l’une des songwriters les plus innovantes et incisives. En rétrospective, son œuvre est révolutionnaire du point de vue social, musical et artistique. » José James

Votre billet est ici

LA BRIQUETERIE SCHILTIGHEIM AV. DE LA 2ÈME DIV.BLINDÉE 67300

32.5

EUR32.5.

