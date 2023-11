Electrik Gem Radiopolis Projekt LA BRIQUETERIE Catégories d’Évènement: 67300

Le groupe Electrik GEM [Grand ensemble de la Méditerranée] rassemble des musiciens d'horizons et de genres multiples, emmenés par Grégory Dargent. Les accents balkaniques répondent aussi bien aux déchaînements d'une guitare saturée qu'aux mélodies du oud ou du tarhu. Dense et chaotique, l'itinéraire du groupe suit des ruelles encombrées, des marchés aux senteurs contrastées, des quais surpeuplés pour revisiter une métropole imaginaire où se croise toute la diversitédu monde. Sur scène, leur nouvelle création s'annonce exaltante !

Electrik Gem Radiopolis Projekt
LA BRIQUETERIE, 14 décembre 2023, SCHILTIGHEIM
Tarif : 27.2 euros

