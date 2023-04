Concert de mandolines de LA SERENATA Eglise Notre Dame de l’Immaculée Conception, 30 avril 2023 15:00, Schiltigheim.

Ce concert célèbre le 93ème anniversaire de LA SERENATA avec l’ orchestre invité « B Mandolines » de Belfort Mulhouse Dimanche 30 avril, 15h00 1

https://www.mandolines-serenata.fr

LA SERENATA de SCHILTIGHEIM est un orchestre de mandolines accompagnées par les mandoles, guitares et contrebasse, sous la baguette de Marine Mairet, cheffe dynamique qui est également violoniste soliste et enseignante de violon. Elle dirige La Sérénata depuis 2013.

Cet Orchestre à Plectre (OAP) interprète des pièces baroque, classiques, modernes, populaires , des musiques de films et traditionnelles comme Paris me revoilà, Rapsodie Tzigane, Rapsodie Spagnuola, des ouvertures comme La Caravane et Mignonette,ou des Czardas par exemple Milena, ou dans le registre classique le Concerto en Sol majeur de Vivaldi .

Pour ce concert, le programme se composera d’extraits d’un répertoire varié où figurent : J.Baumann, Mario Maciocchi, M. Simone Salvetti , Vivaldi et Sylvain Dagosto qui a composé et arrangé spécialement pour la mandoline et les OAP beaucoup de pièces.

En deuxième partie l’orchestre à plectre invitée « B Mandolines » de Belfort et Mulhouse interprètera la Vita Bella de Piovani, Songe Fantasque de C. Guindani, I got Rhytm de Gershwin, Chant d’automne japonais de Kuwahara, Palladio de K. Jenkins, Fantaisie hongroise de R. Krebs.

LA SERENATA recrute en permanence de nouveaux membres, les accueille dans son orchestre, les forme et peut leur prêter un instrument. Les répétitions ont lieu le mardi soir à 20h à Schiltigheim, à la maison des Sociétés au rdc 1, rue de la Patrie. Contact : www.mandolines-serenata.fr ou au 06 71 03 41 78.

