Schiller-Power Duo Fondation des Etats-Unis, 12 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 12 avril 2022

de 19h30 à 21h00

gratuit

Rejoignez-nous pour une soirée enchantée de musique pour violon et harpe, avec les musiciennes franco-américaines Jennifer Schiller et Marta Power dans un programme éclectique de danses, ragtimes et méditations. Fondation des Etats-Unis 15 bd. Jourdan Paris 75014 Contact : contact@fondationdesetatsunis.org https://www.fondationdesetatsunis.org/fr/schiller-power-duo/ https://fb.me/e/53wNRJ9GW Concert

