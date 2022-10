Schilick on Carnet Schiltigheim Schiltigheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-11-11 – 2022-11-13

Bas-Rhin Schiltigheim Schilick on carnet, ce sont 3 jours de rencontres, de dédicaces, d’ateliers et d’animations autour de l’illustration et du livre jeunesse. Plus de 5 000 visiteurs viennent chaque année rencontrer les auteurs et les illustrateurs invités et découvrir leurs œuvres.

Le rendez-vous incontournable des petits et grands lecteurs, de 2 à 102 ans !

