Schieweschlawe Lancer de disques enflammés Offwiller, dimanche 18 février 2024.

Le Schieweschlawe est une coutume très ancienne à laquelle s’adonnent les villageois chaque hiver. Venez découvrir cette tradition et participez aux festivités !

Le Schieweschlawe est une coutume très ancienne à laquelle s’adonnent les villageois chaque hiver. Plusieurs semaines avant le carnaval, les préparatifs commencent. Jeunes gens, associations, villageois et conseillers municipaux ramassent du bois mort dans la forêt communale et le déposent dans une clairière qui domine le village (le Schiewebarri). Là, sept grandes pierres plates sont dressées de manière à former autant de tremplins dirigés vers la vallée. Le jour venu, un grand feu est allumé dès l’après-midi. À la tombée de la nuit, le ciel rougeoyant annonce le début des festivités. Les villageois se rendent à travers la forêt au Schiewebarri, en empruntant la rue de l’église ou le sentier du Monnesepel. Les lanceurs portent en bandoulière des chapelets de disques. À la main, ils tiennent des bâtons flexibles de noisetier ou de châtaignier de 1,50 m de long environ. Les disques en bois de hêtre d’un diamètre de 10 à 12 cm et percés au centre d’un trou de 1 cm, ont été achetés chez le menuisier du village. Mais il y a quelques années encore, chaque famille taillait ses propres disques dans des rondelles de bois de hêtres dont on amincissait les bords à coups de hachette. Le trou du centre était percé soit à la tarière, soit au fer rouge. Les disques, fixés solidement sur les bâtons, sont ensuite placés dans l’énorme bûcher. Le bord aminci s’enflamme. Le lanceur brandit ensuite le disque rougeoyant en le faisant tournoyer au-dessus de sa tête. Il s’approche d’une de ces tables de pierre. Après plusieurs moulinets, le disque est frappé avec dextérité contre la pierre il rebondit en lançant des étincelles et le voilà parti dans l’air !0 EUR.

Rue de l’Église

Offwiller 67340 Bas-Rhin Grand Est mairie.offwiller@wanadoo.fr

Début : 2024-02-18 18:00:00

fin : 2024-02-18



