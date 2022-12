Schieweschlauje : lancer de disques enflammés Dieffenthal Dieffenthal Dieffenthal Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Dieffenthal Embrasez le ciel…Le Schieweschläuje – comprenez le lancer de disques enflammés – a lieu tous les ans à la veille du premier dimanche de Carême sur les hauteurs de Dieffenthal. Un spectacle saisissant. À la tombée de la nuit, au Rocher des Celtes, les disques de bois rougis dans le feu et frappés sur une pierre plate sont projetés dans les airs à l’aide d’un bâton flexible, dessinant de lumineuses arabesques dans le ciel. Cette tradition d’origine celte permet de chasser l’hiver et d’annoncer l’arrivée prochaine du printemps. Lancer de disques enflammés et intronisation dans la Confrérie des Schieweschlaja. Venez assister au spectacle flamboyant des disques en bois enflammés embrasant le ciel pour chasser l’hiver et les mauvais esprits ! +33 6 77 70 23 96 Dieffenthal

