Les conteries du samedi 8 place Foch, 27 mai 2023, Scherwiller.

Le jardin se remplit de bruits… écoutez, écoutons ! Pour les enfants à partir de 5 ans.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 12:00:00. 0 EUR.

8 place Foch

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est



The garden is filled with noises? let’s listen! For children from 5 years old

El jardín está lleno de ruidos… ¡escuchemos! Para niños a partir de 5 años

Der Garten füllt sich mit Geräuschen… hört zu, lasst uns zuhören! Für Kinder ab 5 Jahren

Mise à jour le 2023-04-20 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme