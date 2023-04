LA ROCKALE en concert Place de la Libération, 22 avril 2023, Scherwiller.

Avis aux amateurs de rock français et anglais, ce concert de 45 choristes et d’un groupe de musiciens est fait pour vous !.

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . EUR.

Place de la Libération

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est



For fans of French and English rock, this concert with 45 singers and a band is for you!

Para los amantes del rock francés e inglés, ¡este concierto con 45 cantantes y una banda es para ustedes!

Fans von französischem und englischem Rock aufgepasst: Dieses Konzert mit 45 Choristen und einer Band ist wie für Sie gemacht!

