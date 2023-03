Soirée bisàmme et Riesling Grand Cru Frankstein Scherwiller Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme Scherwiller Catégories d’Évènement: 67750

Scherwiller

Soirée bisàmme et Riesling Grand Cru Frankstein, 7 avril 2023, Scherwiller Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme Scherwiller. Soirée bisàmme et Riesling Grand Cru Frankstein 50 rue de Dambach Scherwiller 67750

2023-04-07 18:30:00 – 2023-04-07 Scherwiller

67750 Scherwiller . Cette soirée sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir les qualités de ce Grand Cru prestigieux et d’apprécier les subtilités de son terroir granitique. Vous pourrez déguster ce vin décrit comme sec, équilibré et doté d’une acidité vive et d’arômes complexes de fruits exotiques et de fleurs. L’animation musicale sera assurée par le groupe Evermore qui reprendra des chansons populaires. Les invités pourront profiter de la musique en dégustant les délicieux sushis préparés par le foodtruck Fugusushis. Les soirées Bisàmme gardent le même fonctionnement. Vous pouvez amener vos plats et les partager en groupe de taille restreinte et sans buffet. De plus, si vos caves sont fournies de vins certifiés Demeter, vous aurez tout le loisir de les partager gratuitement. Soirée conviviale autour du partage au domaine Achillée +33 9 54 49 19 16 Scherwiller

dernière mise à jour : 2023-02-03 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: 67750, Scherwiller Autres Lieu Scherwiller Adresse 50 rue de Dambach Scherwiller 67750 Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme Ville Scherwiller Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme Scherwiller Departement 67750 Tarif Lieu Ville Scherwiller

Scherwiller Scherwiller Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme Scherwiller 67750 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/scherwiller selestat haut-koenigsbourg tourisme scherwiller/

Soirée bisàmme et Riesling Grand Cru Frankstein 2023-04-07 was last modified: by Soirée bisàmme et Riesling Grand Cru Frankstein Scherwiller 7 avril 2023 50 rue de Dambach Scherwiller 67750 67750 Scherwiller Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

Scherwiller Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme Scherwiller 67750