Scheenay Espace Liberté | Scy-Chazelles Scy-Chazelles Catégories d’évènement: Moselle

Scy-Chazelles

Scheenay Espace Liberté | Scy-Chazelles, 18 mars 2022, Scy-Chazelles. Scheenay

Espace Liberté | Scy-Chazelles, le vendredi 18 mars à 20:00

Sur place dès 19h, une buvette où on servira de la bière brune et des bretzels. À 20h, concert de musique irlandaise avec le groupe **Scheenay**.

Gratuit

Concert de musique irlandaise, animations proposés conjointement par la municipalité et l’association Étincelles. Espace Liberté | Scy-Chazelles Rue de la Cheneau, 57160 Scy-Chazelles Scy-Chazelles Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:00:00 2022-03-18T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Scy-Chazelles Autres Lieu Espace Liberté , Scy-Chazelles Adresse Rue de la Cheneau, 57160 Scy-Chazelles Ville Scy-Chazelles lieuville Espace Liberté , Scy-Chazelles Scy-Chazelles Departement Moselle

Espace Liberté , Scy-Chazelles Scy-Chazelles Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/scy-chazelles/

Scheenay Espace Liberté | Scy-Chazelles 2022-03-18 was last modified: by Scheenay Espace Liberté | Scy-Chazelles Espace Liberté , Scy-Chazelles 18 mars 2022 Espace Liberté | Scy-Chazelles Scy-Chazelles Scy-Chazelles

Scy-Chazelles Moselle