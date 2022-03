Schaukelperd Europäischer Kulturpark | Bliesbruck-Reinheim, 20 mars 2022, Gersheim.

Europäischer Kulturpark | Bliesbruck-Reinheim, le dimanche 20 mars à 11:00

**Schaukelperd** (le cheval à bascule du Lothringa Platt) est un groupe de musique de chants et de Witz (blagues) ancré dans un territoire transfrontalier. Le quatuor lorrain est composé des frères Atamaniuk : Hervé joue de la vielle à roue, du psaltérion, de la flûte et chante, Didier joue du violon, de la flûte et chante également. Michael Geib et Roland Helm complètent le groupe à la guitare et au chant. Le groupe s’est spécialisé dans les chants et les danses lorraines, notamment du bassin houiller lorrain. La base est le célèbre recueil de chansons folkloriques lorraines de l’abbé Louis Pinck. Les chansons sont principalement chantées en Lothringer Platt, ce qui est intéressant car il y a des liens étroits avec le dialecte sarrois. Schaukelperd c’est plus que de la musique sur scène ! Esprit et humour borderline complètent une expérience de concert unique.

Entrée libre, mais réservation conseillée

Concert public

Europäischer Kulturpark | Bliesbruck-Reinheim Robert-Schuman-Straße 2, 66453 Gersheim Gersheim Reinheim Saarpfalz-Kreis



